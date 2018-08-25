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Adıyaman'daki cinayet ve intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde iki kızını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar eden baba ile çocuklarının cenazeleri toprağa verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kızını silahla öldürüp intihar eden baba ile çocuklarının cenazeleri defnedildi.

Otopsi işleminin ardından Aziz (50) ile kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya (18) için Çağrı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba ve iki kızının cenazeleri, kılınan namaz sonrası merkeze bağlı Çaltılı köyü Karadut mezrasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kaya ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde dün Aziz Kaya, kızları Vesile ve Işıl Kaya'yı tabancayla öldürmüş, aynı silahla intihar etmişti. Aziz Kaya'nın pantolonunun cebinde "Bunun sorumlusu benim." yazılı not bulunduğu öğrenilmişti.

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