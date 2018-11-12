Adıyaman'daki kaza anı kameralara yansıdı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Tuncan'ın (16) yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazay, akşam Yeni Mahalle, Müftülük Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Güleş yönetimindeki 02 BK 009 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Tuncan'a, ardından da yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Tuncan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tuncan'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!
Diyanet İşleri Başkanı'na tepkiler sürerken... Çok sert sözler
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
'Bazı vekillerimizi aday gösterebiliriz' deyip o ismi açıkladı
Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı
Arabada sıkıştığını unuttu, çekenleri tehdit etti: Parçalarım!
Yangın artık uzaydan bile görülebiliyor! Korkunç bilanço
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum