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Adıyaman’daki kazada ağır yaralanan 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden 2’si tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman’a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

Adıyaman’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden 2’si tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman’a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Gökçay köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış burada tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan 41 yaşındaki Fatma Tuncay yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan diğer 5 yaralının ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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