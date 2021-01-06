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Adıyaman’daki patlamanın tankta temizlik yapılırken meydana geldiği belirlendi

06.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da eski valilik binasının bahçesinde bulunan yakıt tankının patlaması sırasında büyük korku yaşayan olayın tanığı, tankta temizlik yaparken patlamanın meydana geldiğini söyledi.Adıyaman Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankı içerisinde temizlik çalışması yapıldı.

Adıyaman’da eski valilik binasının bahçesinde bulunan yakıt tankının patlaması sırasında büyük korku yaşayan olayın tanığı, tankta temizlik yaparken patlamanın meydana geldiğini söyledi.
Adıyaman Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankı içerisinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik esnasında tank bir anda bomba gibi patladı. Yakıt tankı, yanında bulunan binaya büyük hasar verdi. Yıkılmak için boşaltılan eski DSİ binasının da camları ve çerçeveleri patlama ile yerle bir oldu. Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Panik ve korkuya neden olan patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası patlama yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Tank temizliği esnasında patlamanın meydana geldiğini anlatan Hasan Şahin, “Gelip götürecektik içerisini temizliyorduk. Temizlik esnasında oldu. Kimsede herhangi bir şey yok. Sadece ben oradaydım. Ben oradaydım önce tankın ağzı açıldı. Sonra da patlama meydana geldi" diye konuştu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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