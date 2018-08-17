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Adıyaman'daki PKK/KCK soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 8 şüpheli arasında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de bulunduğu belirtildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 8 kişi arasında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de yer aldığı bildirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 8 şüpheli arasında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de bulunduğu öğrenildi.

"Terör örgütüne kuryelik yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan Özdemir'in, üzerinde ''Top gol oldu, 15 Ağustos 2. yer'' yazılı not kağıdı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2011'de Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden Suna Özdemir'in, Mahmut Özdemir'in kızı olduğu saptanmıştı.

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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Adıyaman HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir Terör örgütü

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