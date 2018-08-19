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Adıyaman'daki PKK/KCK soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Özdemir, Yuka ve 2 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca 17 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman HDP Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka PKK

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