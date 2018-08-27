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Adıyaman'daki PKK/KCK soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Z.Y, S.S, Ş.T. ve C.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.T. ve C.P. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden aralarında Özdemir ve Yuka'nın da bulunduğu 3'ü tutuklanmıştı.

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Adıyaman adliye terör örgütü PKK/KCK

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