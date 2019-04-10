HABER

Adıyaman'daki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:15 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: - "Ekiplerimiz çalışıyor. Herhangi bir evde su baskını gözükmüyor. Bize gelen bilgi yok. Önümüzdeki yıl inşallah bu sıkıntılarla karşılaşmayız"

Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hastane Caddesi'nde iş yerlerini kontrol ederek, iş yeri sahipleriyle bir süre görüştü.

Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın durduğunu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ve itfaiye olmak üzere 100 kişilik ekibin sahada çalıştığını söyledi.

Eğriçay Köprüsü'nün yağıştan dolayı trafiğe kapandığını ve bir süre sonra tekrar açıldığını dile getiren Kılınç, "Ekiplerimiz çalışıyor. Herhangi bir evde su baskını gözükmüyor. Bize gelen bilgi yok. Önümüzdeki yıl inşallah bu sıkıntılarla karşılaşmayız. Kuşaklama projesi tamamlandı. ASKİM olmak üzere tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu an sıkıntı yok." dedi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) Müdürü Emre Özdal ise tahminlerine göre yaklaşık 15 dakika içerisinde metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğünü belirtti.

Yağıştan sonra 100'ün üzerinde personelin 5 vidanjör ve iş makineleriyle ellerinden geleni yaptığını belirten Özdal, "Şu an basit mazgal tıkanıkları dışında bir sıkıntı gözükmüyor. Evlerde su baskını ihbarı almadık. Kenti geziyoruz." diye konuştu.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Özel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konserÖzel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser
Avcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye ettiAvcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekipler sağanak Süleyman Kılınç

En Çok Okunan Haberler

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.