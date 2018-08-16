Adıyaman'daki sahte heyet raporu operasyonu

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte heyet raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, para karşılığı sahte heyet raporu hazırlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hastanede görevli İ.H.G, İ.S, N.D, İ.H.Y, H.Y. ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan İ.H.G, ve H.Y. mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, aralarında doktor ve bilgi işlem personelinin de bulunduğu 6 kişi 14 Ağustos'ta sahte heyet raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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