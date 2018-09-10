Adıyaman'daki silahlı kavga

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.

Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında 29 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada Tevfik (44) ve Mehmet Güleşen (73) ile Abdulselam Ata'nın yaralanması üzerine polis olaya karıştıkları öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde aranan Mustafa B, Mahmut A. ve Ali A, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca ele geçirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 29 Ağustos'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanmış, iki aile arasındaki husumetin ilçe merkezinde yapılan konutların inşaatını sulamadan kaynaklandığı bildirilmişti.

