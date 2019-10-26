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Adıyaman'daki şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

İki kadının pompalı av tüfeği ile vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da iki kadının pompalı av tüfeği ile vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide Cansu Güven ile Songül Önemli'nin pompalı tüfek ile göğüslerinden vurulmuş halde bulunmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede olaya karıştığı ileri sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün gece polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir arazide Cansu Güven ile Songül Önemli'yi pompalı tüfek ile göğsünden vurulmuş halde bulmuştu. 112 Acil Servis ekipleri Cansu Güven'in olay yerinde öldüğünü belirlemişti. Ağır yaralanan Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Adıyaman gözaltı şüpheli ölüm

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