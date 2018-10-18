Adıyaman'daki terör operasyonu

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden ikincisinin de kimliği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede yürütülen operasyonda ölü ele geçirilen söz konusu teröristin, cebinden "Top gol oldu, 15 Ağustos 2'nci yer" yazılı not kağıdı çıkan ve daha sonra tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu "Sorej Semsur" kod adlı Murat Özdemir olduğu anlaşıldı.

Teröristlerin üzerinden iki silah, şarjör, el bombası, telsiz, pil bloğu, güneş paneli, tıbbi ve yaşam malzemesi, kıyafet, hücum yeleği ve şemsiye çıktığı da öğrenildi.

Bu arada, kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede PKK'lı teröristlerle girilen sıcak temasta iki terörist ölü ele geçirilmişti. Bu teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç (34) olduğu tespit edilmiş, diğerinin kimliğinin de belirlenmesi için çalışma başlatılmıştı.