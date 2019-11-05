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Adıyaman’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 1’i tutuklandı.19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.Yapılan çalışmalar kapsamında her 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Ş.D., H.D., D.D., Z.A.S.

Adıyaman’da geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.
Yapılan çalışmalar kapsamında her 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Ş.D., H.D., D.D., Z.A.S. ve M.Z., gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan toplam 5 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.Z. ve Z.A.S., yurt dışı çıkış yasağı, H.D. ve D.D., haftada iki gün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, Ş.D., isimli kii ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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