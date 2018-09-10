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Adıyaman'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan K.K, İ.İ, M.U. ve G.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Adıyaman gözaltına alınan 4 zanlı terör örgütü DEAŞ

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