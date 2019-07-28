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Adıyaman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

KAYSERİ (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden ailesi ve meslektaşları tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü.

Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Uluçay'ın naaşı, Kayseri Asri Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı.

Bakan Soylu da şehidin tabutunu bir süre taşıdı. Vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bu esnada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginde adının yazılı olduğu kağıdı yırtıp çiçekleri koparan bir kişi, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin eşi, annesi, babası ve kardeşleri ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, kamu kurum, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.

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