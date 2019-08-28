HABER

Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın bir kısmı kıyıyla birleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adalar, baraj suyunun azalması nedeniyle kıyıya yanaştı - Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut: "Amacımız yüzen adaların batmasını önlemek. Bunun için proje ile adaları diri tutmayı sağlamak istiyoruz"

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adaların bir kısmı, baraj suyunun azalması nedeniyle kıyıyla birleşti.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bir kısmı, baraj suyunun azalması nedeniyle kıyıya yanaşıp toprağa yapıştı. Bölgeye Çelikhan Kaymakamlığı tarafından kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırılarak, ziyaretçilerin artması bekleniyor. Ancak bu çalışmaların yanı sıra bölgeye ziyaretçi çeken yüzen adaların baraj suyunda diri tutulmalarını sağlayacak tedbirlerin de alınması isteniyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Çat Barajı'nın suyunun tutulduğunu ve barajdan Malatya'ya su verildiğini söyledi.

Barajdaki suyun tutulmasıyla birlikte yüzen adalar oluştuğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Yüzen adalar, ot kökünden meydana gelen adacıklardır. Eni 3,5-4 metre civarındadır. Adalar, insanların üzerinde piknik yapabileceği güçtedir. Batmıyorlar. Adaların kurtarılması konusunu devlet nezdinde gündeme getirdik. Baraj suyu azalınca adalar kenara vuruyor ve toprağa yapışıyor. Daha sonra ada kuruyup heder oluyor. Bizim amacımız adaların batmasını önlemek. Bunun için proje ile adaları suyun orta yerinde diri tutmayı sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir başarı kazanamadık. Gerekli zamanlarda kaymakamlık, belediye ve il bazında olsun gündeme getirdik ama gelişme sağlayamadık.''

Adaların güzel tabiat varlıkları olduğunu anlatan Mustafa Bulut, Türkiye'nin başka bölgelerinde Çelikhan'daki gibi geniş yüzen adalar olmadığını, ilçedeki coğrafi şartların da buna elverişli olduğunu belirtti.

Proje ile yüzen adaların kıyıya vurmasını engelleyebildikleri taktirde özellikle yerli turistlerin ilgi göstereceğini dile getiren Bulut, ''İnşallah sesimizi yetkililer duyar. Adaların projelendirilmesini istiyoruz. Ümidimizi kesmiyoruz. El birliği yaparak güzel bir proje oluşturabiliriz. Turizme kazandırabilirsek, Malatya ve Adıyaman halkı yaz boyu burada olur." ifadelerini kullandı.

Ne Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyor
Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı olduOkulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu
Tedavi ve yaşam azmiyle kanserle mücadeleyi kazandıTedavi ve yaşam azmiyle kanserle mücadeleyi kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adacıklar çelikhan ilçesi Yüzen adalar

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.