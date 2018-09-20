Adıyaman'dan badem için coğrafi işaret tescili başvurusu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, badem için coğrafi işaret tescili başvurusu yaptıklarını söyledi.

Uslu, AA muhabirine, badem ürününün coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adıyaman, badem üretimi merkezi haline gelecek. Şu anda çalışmalarımızı başlattık. Türkiye'den en fazla badem ekilen illerden biri Adıyaman'dır. Bu ürün ekonomiye katkı sunduğu için coğrafi işaret tescilini almaya çalışıyoruz. Bu ayın başında müracaatımızı yaptık. Adıyaman, yarın mermer başkenti olması gibi belki bademin de bir merkezi haline gelecek. Badem sektörü gibi sert kabuklu bademde ciddi yatırımlar yapılacak. Sanayileşme olacak. Biz badem sektöründe merkezi haline geldiğimizde bu sektör için ilimize yatırımcı da gelecek."

Uslu, Adıyaman'ın badem üretimini daha ileri seviyeye götüreceklerini sözlerine ekledi.

