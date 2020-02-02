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  4. Adıyaman’dan Suriye’ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi

Adıyaman’dan Suriye’ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:21 | Son Güncelleme

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye’ye 13 tır dolusu yardım gönderildi.Suriyelilerin daha fazla mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İHH tarafından 13 tır yardım daha gönderildi.

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye’ye 13 tır dolusu yardım gönderildi.
Suriyelilerin daha fazla mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İHH tarafından 13 tır yardım daha gönderildi. Dualar eşliğinde yardım tırları yola çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Bugün burada Adıyaman merkez, Beni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçemizde vatandaşlarımızın katkılarıyla 13 insani yardım tırımızı Allah’ın izniyle Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz” diye konuştu.
Adıyaman eski otogarda düzenlenen programa İHH Adıyaman Şube Başkanlığı üyeleri, çalışanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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