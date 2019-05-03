Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat: Bademli baklava

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, yeni bir tat olarak bademden baklava ve tatlı çeşidi yapmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da, bademden katma değer sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Kahta ilçesinde pastanecilik yapan girişimciler Veysi ve Ramazan Günakın, Adıyaman'ın bu önemli ürününü değerlendirmek ve tanıtmak için bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapmaya başladı.

Veysi ve Ramazan Günakın adlı kardeşler, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil

Alan ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, fıstık ve ceviz yerine, badem kullanarak yaptıkları baklava ve tatlı çeşitlerini ikram etti.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, bademli baklava ve tatlı çeşitlerinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, özellikle baklavada fıstık yerine Adıyaman bademinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), "Bademli Baklava" markasının tescili için başvuruda bulunduklarını ifade etti.