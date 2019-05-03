HABER

Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat: Bademli baklava

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, kentin en önemli tarım ürünlerinden olan bademden baklava üretti - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez: - "İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan bademli baklava, Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak, aranan tatlılardan biri olacaktır"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, yeni bir tat olarak bademden baklava ve tatlı çeşidi yapmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da, bademden katma değer sağlanması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Kahta ilçesinde pastanecilik yapan girişimciler Veysi ve Ramazan Günakın, Adıyaman'ın bu önemli ürününü değerlendirmek ve tanıtmak için bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapmaya başladı.

Veysi ve Ramazan Günakın adlı kardeşler, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil
Alan ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, fıstık ve ceviz yerine, badem kullanarak yaptıkları baklava ve tatlı çeşitlerini ikram etti.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, bademli baklava ve tatlı çeşitlerinin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, özellikle baklavada fıstık yerine Adıyaman bademinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), "Bademli Baklava" markasının tescili için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bademli baklava ve tatlı çeşitlerini tadına bakan Vali Aykut Pekmez de Adıyaman bademinin baklavaya ve tatlılara, güzel ve farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Adıyaman'ın coğrafi, iklim ve toprak yapısının badem üretimine elverişli olduğunu ve son yıllarda üretilen badem miktarıyla Adıyaman'ın çok öne çıktığını belirten Pekmez, şunları kaydetti:

"Üretilen tarımsal ürünlerin, dünyada aranan değer olmasının yegane yolu, markalaştırılması ve yeni sektörlerle bunu zenginleştirmekten geçmektedir. Bugün bir
pastanemiz tarafından ilk defa bademle yapılan baklava ve tatlı çeşitlerinin kalitesinin
yükseltilerek piyasaya sunulması için öncelikle bu farklı tadın markalaştırılması önem taşıyor. İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan bademli baklava, Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak, aranan tatlılardan biri olacaktır."

Pekmez, badem sektörünün Adıyaman'da mutlaka geliştirilmesi
gerektiğini dile getirerek, Adıyaman çiftçisinin kaderinin de bademle değişeceğine inandığını, dünyada en çok tüketilen tarımsal ürünlerin başında bademin geldiğini sözlerine ekledi.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildiErdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi
Sinop’ta kelebek istilasıSinop’ta kelebek istilası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman badem baklava kahta ilçesi pastane

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.