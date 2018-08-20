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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bahçedeki inşaatta kullanılan tahta kalıplar yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir bahçedeki inşaatta kullanılan tahta kalıplar yandı.

ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir bahçedeki inşaatta kullanılan tahta kalıplar yandı. Yangın, Çat mahallesindeki bir bahçede meydana geldi. Bahçede bulunan İnşaatlarda kullanılan tahta kayıplar bilinmeyen nedenle alev alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm bahçeyi sardı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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