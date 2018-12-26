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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde okullara 'kar' tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 23:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde okullara 'kar' tatili

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, kar nedeniyle kapanırken ilçe merkezinde de kar kalınlığı arttı. Yarın da devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu almış olduğu kararıyla (27 Aralık Perşembe günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

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