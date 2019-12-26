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  4. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim kar engeli Sincik ilçesi

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