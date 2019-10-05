Adıyaman'ın tescilli çiğ köftesine yoğun talep

"Çiğ köftenin içerisinde Adıyaman'a özgü bulgur, salça ve ev yapımı pul biber bulunuyor. Biberin acı olması sebebiyle de metabolizmayı hızlandırıp zayıflatıyor. Ayrıca içerisinde soğan, sarımsak ve zeytin yağının bulunması ayrı bir sağlık potansiyelini barındırıyor. Çiğ köfte hem sağlığa hem de damak tadına hitap ediyor. Bu anlamda kentimize gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz çiğ köfteye ilgi gösteriyor. Biz de festivalimizde çiğ köfteyi misafirlerimize ikram edeceğiz. Adıyaman'ın çiğ köftesinin en önemli özelliği etsiz olmasıdır. Sadece Adıyaman'da değil Türkiye ve yurt dışından Adıyaman'ın çiğ köftesi yoğun rağbet görüyor. Tescilli etsiz Adıyaman çiğ köftesi Adıyaman'a zenginlik katıyor. Bu zenginliği düzenlenecek festivallerle misafirlerimize tanıtmak istiyoruz."

Tescilli etsiz Adıyaman çiğ köftesinin farklı bir lezzete sahip olduğunu anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ köftenin kadim topraklarda tarihten bugüne devam eden müthiş bir birikimin ürünü olduğunu söyledi.

Kentte neredeyse her lokantanın önünde, özellikle de tarihi Oturakçı Pazarı'nda kurulan tezgahlarda her gün iki kez hazırlanan tescilli etsiz çiğ köfteyi tatmak isteyenler, bazen uzun kuyruklar oluşturuyor.

Köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan etsiz çiğ köfte, özellikle serin havalarda Adıyamanlıların yanı sıra kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Daşdelen, çiğ köftenin sıcak aylarda fazla tüketilmediğini anlatarak, "Çiğ köfte yoğurmaya yaklaşık dört ay ara veriyoruz. Tarihi Oturakçı Pazarı'nda günde iki kez çiğ köfte yoğuruyorum. Yerli ve yabancı turistler özellikle ilgi gösteriyor. İyi bir çiğ köftenin püf noktası ev yapımı biber kullanmaktır. Çiğ köftenin tadına bakan yemek istiyor. Adıyaman'da özellikle etsiz çiğ köfte rağbet görüyor. Herkesi çiğ köfte yemeye bekleriz." diye konuştu.

Çiğ köfte ustası Metin Daşdelen de sıcak havalarda çiğ köfte yoğurmaya ara verdiklerini ancak sonbahar aylarının gelmesiyle etsiz çiğ köfteye yoğurmaya tekrar başladıklarını ifade etti.

Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak ise Türkiye'de 20 bin çiğ köfte satış noktasının bulunduğunu belirterek, "Türkiye'deki çiğ köfte sektörünün yüzde 85'ini Adıyamanlılar oluşturuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de günde 5 milyon kişi, çiğ köfte tüketiyor" dedi.

Müşterilerden Ramazan Taştan ise hemen hemen her gün tarihi Oturakçı Pazarı'na gelip çiğ köfte yediğini ve çok lezzetli olduğunu, etsiz çiğ köfteyi mutlaka herkesin tatması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz Erdem de sıcak havaların azalmasıyla çiğ köfte sezonunun açıldığını belirterek, "Özellikle çiğ köfteyi sonbahar ve kış aylarında tüketiyoruz. Grip hastalığının tek ilacı çiğ köftedir. Çok beğenerek tükettiğimiz bir tattır." ifadesini kullandı.

