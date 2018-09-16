Adıyaman'ın vazgeçilmez lezzeti: Abuzer kebabı

"Fırında pişirilen sıcak yemekler, ekmek eşliğinde yeniliyor. Özellikle kentteki esnaf, kendi aralarında bu yemeği yapıp pişirilmesi için fırınlara veriyor. Vatandaşlara, Abuzer kebabını yiyin ama ekmeği azaltın diyorum. Dışarıdan gelen misafirler için hiçbir yerde bulamayacakları bir tattır. Abuzer kebabı, sadece Adıyaman'da yapılır ve yenir. Onun için de Adıyaman'a gelmek lazım."

Bir saat içerisinde hazır hale getirilen yemek için kıyma, ince kıyılmış sarımsak, baharat ve küçük doğranan domatesle yoğruluyor. Kıyma, tepsi içerisine bastırılarak yayılıyor. Tepsinin boş kalan kısmına halka halka doğranan soğanlar, dilimlenen domates ve biberler diziliyor. Daha sonra tuz serpilen kebap, fırın ocağında pişirilerek hazır hale getiriliyor.

Kebap ustası Kadir Cengiz ise 8 yıldır kasaplık ve yemek ustalığı yaptığını ifade ederek, "Abuzer kebabı, Adıyaman'ın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Özellikle kahvaltı ve öğle yemeklerinin vazgeçilmezidir. Soğanlar, ince ince doğranıp tepsi içerisine yerleştirilir. Tepsi içerisindeki boş alana iri kıymayı yerleştiririz. Tepsi etrafına da domatesler konulur. Daha sonra fırına pişirilmesi için verilir." dedi.

- "Abuzer kebabı, Adıyaman'a özgü bir yemektir"

Fırın ustası Emrah Cevizci de yaklaşık 15 yıldır fırın işlettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Abuzer kebabı, Adıyaman'a özgü bir yemektir. Yapılması kolay ve çok lezzetli olduğu için tercih edilen bir yemek çeşididir. Tepsi altına soğan, içerisine kıyma ve kenarlarına domates konularak yapılan bir yemektir. Genellikle öğlen saatlerinde tercih edilir. Adıyaman'da tepsi yemekleri çok fazla ama fırına en çok Abuzer kebabı getiriliyor."

Adıyamanlı Fatih Şükrü Koçar da Adıyaman'a özgü yemeklerinden Abuzer kebabını çok tükettiğini anlatarak, "Bu yemeği çok seviyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bilhassa yaz mevsimlerinde vazgeçilmez hale geliyor. Yapılması çok kolay ve lezzetli olduğu için tercih ediyoruz. Adıyaman'a gelen misafirlerimize kesinlikle bu tattan mahrum kalmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

