Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.

İlçeye bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince, bunların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı. Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.