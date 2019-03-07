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Adıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde eğitim gören gönüllü 20 kadın poşetlerin ücretli olması ile beraber doğayı da koruma amaçlı bez alış veriş çantası yaparak ücretsiz olarak dağıtıyor.

Adıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde eğitim gören gönüllü 20 kadın poşetlerin ücretli olması ile beraber doğayı da koruma amaçlı bez alış veriş çantası yaparak ücretsiz olarak dağıtıyor.
Sıfır atık projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde 20 kursiyer usta öğretmenler eşliğinde ördükleri bez çantaları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Hem meslek öğrenen hem de doğayı korumaya destek olan kadınlar günde 20 çanta üretiyor.
ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem sıfır atık projesine destek olmak adına böyle bir kurs açtıklarını ifade ederek şunları dedi:
"Burada Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 'sıfır atık' projesine destek amaçlı bez çantalarımız üretiliyor. Malzeme desteği halk eğitim tarafından karşılanıyor. Bizlerde üretimini destekliyoruz. Bu yapılan ürünlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Adıyaman Valiliğine verilecek halka dağıtılması için eğer istek olursa daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Poşetlerin azaltılması veya tamamen durdurulmasa bile en azından azaltılmasına destek amaçlı günlük 20 tane yapıyoruz ama daha da sayımızı artıracağız. Buraya gelen kursiyerlerimiz şimdi gönüllü olarak başladılar ama ilerleyen zamanlarda İŞKUR desteği ile kurs açıp devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şuan buraya gelenler gönüllü olarak yapıyorlar. Şuanda 20 kursiyerimiz var, çünkü kurslarımız yarım gün olduğu için tam gün yapmıyoruz. İsteyen herkes gelebilir eve hanımları evde oturup sıkılmaktansa buraya gelip sosyal bir ortamda olurlar. Sosyal bir alanları olur, meslek öğrenmiş olurlar ev ekonomilerine katkı sağlamış olurlar. Burada meslek öğrenen arkadaşlarımız daha sonra sipariş olarak kendileri ev ekonomisine katkı sağlamış olurlar bütün zamanlarını evde ev işi ile gerçekleştireceklerine buraya gelip kendilerine bir ortam oluşturup bir meslek öğrenebilirler" dedi.
Öğrenciler ile birlikte günde 20 çanta yaptıklarını belirten ÇATOM eğitmeni Selma Güven ise, "Burada biz file poşetlerini yapmak için bulunuyoruz. Öğrencilerimizle beraber günde 15-20 tane yapıyoruz. Tabi ki bunların sayısı değişiyor. Burada şuanda 20 yakın kursiyerimiz var. Buraya gelmek isteyenler gelebiliyorlar, hem öğrenmek amaçlı hem kendilerine bir katkı bir yıl içerisinde meslek edinmiş oluyorlar. Parada kazanmış oluyorlar. Malzemelerimizi Halk eğitimin bağlı olduğu yerlerden alıyoruz ve burada işlemesini biz yapıyoruz" diye konuştu.
Yaptıkları çantalarla çevreyi koruduklarını ve hanımların evde oturmak yerine ÇATOM'a gelerek katkı sağlamaları gerektiğini dile getiren kursiyer Zarife Atlı da, "Kursa geliyoruz, fileleri yapıyoruz, çevremize milletimize katkıda bulunuyoruz. Zamanımızı çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Ev hanımları evde oturup ta uyuyacaklarına buraya gelip zamanlarını değerlendirsinler. Ben buraya geldiğimde dolayı eşim çocuklarım bana destek veriyorlar. Çocuklarım okula gidiyorlar zaten okuldan geldiklerinde ben evde oluyorum zaten ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. 4 yıldır burası açılmış sürekli geliyorum. Hedefim aileme katkıda bulunmak ellimden gelirse bir yerlerde açabiliriz. Niye olmasın bizde kendimize güveniyoruz" dedi.

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Adıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyorAdıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyorAdıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyorAdıyamanlı kadınlar doğayı korumak için bez çanta örüyor

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