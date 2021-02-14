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Adıyamanlı şehidin acı haberi ailesine ulaştı

14.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden Adıyamanlı Aydın Köse’nin ailesine acı haber ulaştı.Pençe Kartal-2 Harekatı’nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 sivil şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse’nin (34) Kahta ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden Adıyamanlı Aydın Köse’nin ailesine acı haber ulaştı.
Pençe Kartal-2 Harekatı’nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 sivil şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse’nin (34) Kahta ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Kahta Kaymakamı Abdil Koç, diğer yetkililer ile birlikte şehidin Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesi 5019. Sokak’ta yaşayan ailesini ziyaret ederek, acı haberi verdi. Polis ve jandarma evin etrafında güvenlik önlemi alırken, 112 sağlık ekipleri de hazır bulundu. Olayının duyulmasının ardından şehidin yakınları baba ocağına geldi.
Şehidin cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketine getirileceği öğrenildi. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

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