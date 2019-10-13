Adıyamanlı Süryanilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Adıyaman ve çevre illeri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtti.

Metropolit Melki Ürek, yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Harekatı desteklediklerini aktaran Ürek, "Ülkemizin Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bizler de bu ülkenin vatandaşları olarak ülkemizin huzurlu ve korunaklı olmasını diliyoruz. Ülkenin birlik ve beraberliğinin korunması için Rabba dua ettiğimizi ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürek, ülkenin birliği ve bütünlüğünün yanı sıra askerler için de dua ettiklerini sözlerine ekledi.

