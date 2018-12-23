HABER

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesinin açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş: - "Okuma etkinliğine önem verilmesi gerekiyor, ülkemizin gelişmesinin ön koşulu budur"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, okuma etkinliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Baydaş, Adıyamanlılar Vakfının Ankara şubesinin açılışında, Vakfın İstanbul'daki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Bürokrasinin merkezi Ankara'da bir şube açılmasının Adıyaman'ın sorunlarının hızla çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacağını aktaran Baydaş, "Vakfın yaptığı faaliyetleri önemsiyoruz. Burayı Ankara'da bulunan Adıyamanlı gençlerimizin buluşma noktası haline getirmelerini ümit ediyorum. Okuma etkinliğine önem verilmesi gerekiyor, ülkemizin gelişmesinin ön koşulu budur." diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak ise vakıf olarak imkanı olan ile ihtiyacı olan arasında köprü görevini gördüklerini, bu kapsamda öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde şubenin açılışı yapıldı.

Törene, bazı Adıyaman milletvekilleri, iş adamları, dernek üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Karamollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yokKaramollaoğlu: Hükümetin eğitimden anladığı bir şey yok
Kartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğuKartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanlılar Vakfı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı genel başkan İhsan Selim Baydaş Sait Aybak

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.