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Adjust, uygulama içi bot saldırılarına yeni ürünü Unbotify ile son verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Adjust, uygulama içi bot sahteciliğine son veren yeni ürünü Unbotify’ı tanıttı.Mobil ölçümlerinde ve sahtecilik önlemede endüstri lideri Adjust, bugün uygulama içi bot sahteciliğine son veren yeni ürünü Unbotify’ı tanıttı.

Adjust, uygulama içi bot sahteciliğine son veren yeni ürünü Unbotify’ı tanıttı.
Mobil ölçümlerinde ve sahtecilik önlemede endüstri lideri Adjust, bugün uygulama içi bot sahteciliğine son veren yeni ürünü Unbotify’ı tanıttı. Uygulamaların reklam bütçelerini hedefleyen mobil reklam sahteciliğinin aksine, uygulama içi bot sahteciliği uygulamaların iş modelini hedefliyor. Botlar çeşitli app içi event’leri tetiklemek için programlanabiliyor ve insan davranışlarını taklit edebiliyor. Bu yüzden bu tür sahtecilikler belirlenmesi ve önlenmesi en zor sahtecilik yöntemlerinden biri haline geldi.
Adjust’ın kurucularından ve aynı zamanda CTO’su Paul H. Müller, bot sorununu şöyle açıkladı: "Botlar app’leri çok değişik şekillerde, her vertical’da etkileyebilir. Oyun app’lerine saldırıp oyuncu kitlesini veya oyunların sanal ekonomilerini çökertebilir, kredi kartı bilgilerini çalabilir, sınırlı üretilen ürünleri e-ticaret sitelerinden alıp karaborsada satabilir ya da dating app’lerinin kullanıcılarına spam yapabilir. Unbotify’ın ürünleri, Adjust’ın takım çantasındaki en yeni araç olarak, app-içi sahteciliğe karşı korumada yeni nesil araçlarımızın temelini oluşturuyor."
Unbotify’ın kurucularından ve CEO’su Yaron Oliker, "App-içi bot sahteciliği sadece parasal bir sorun değil, etkisi kullanıcı deneyiminden ve kalıcılığından app-içi analitiklere, hatta kullanıcı bilgilerinin çalınma tehlikesine ve markaların kötü bir ün sahibi olmasına kadar uzanıyor" dedi.

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