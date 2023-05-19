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Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Hadise ve Murda'dan olay klip! Seksi tarzıyla büyüledi

19.05.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Rap yarışmasında birlikte jüri üyeliği yapan Hadise ve rapçi Murda arasında aşk dedikoduları konuşuluyor. Hadise'in son klibinde berber rol alan ikilinin samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Daha önce de bir konserde sarmaş dolaş şarkı söyleyen Hadise ve Murda arasında yeni bir aşk başlayıp başlamadığı merak ediliyor.

Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Hadise ve Murda'dan olay klip! Seksi tarzıyla büyüledi

Hadise ve Murda magazin basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Hadise ve Murda yeni şarkıları 'Sen Dönene Kadar' için kamera karşısına geçti. İkilinin samimi görüntüleri ve Hadisenin seksi tarzı dikkatlerden kaçmadı.

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2022 Eylül ayında Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, Daha sonrasında Murda ile verdiği samimi pozlarla gündem olmuştu.

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'Sen Dönene Kadar' isimli şarkılarını dinleyiciyle buluşturan ikili, klipteki yakınlıkları ve Hadise'nin cesur kıyafet seçimiyle oldukça konuşuldu.

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Klipte iki eski sevgiliyi canlandıran Hadise ve Murda'nın yakınlığı gözlerden kaçmadı.

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Hadise, klipte giydiği kıyafetlerle de adından söz ettirdi. Oldukça cesur tercihler yapan ünlü şarkıcının seçimlerine övgü mesajları yağdı.

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"BANU ALKAN SÖYLESE NE ELEŞTİRİLER ALIRDI"

Yeliz Yeşilmen, Hadise ve Murda'nın cesur sahneler içeren klibi için kayıtsız kalamadı. Ünlü isim ikilinin klibi için, "Ah uh Banu Alkan söylese ne eleştiriler alırdı ama Hadise ah uh dedi ya kesin sanat bu ama klip on numara şarkı no. Ah uh no ay ay ay tercihim" yorumunu yaptı.

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Ünlü ismin yorumu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Bazı kullanıcılar Yeşilmen'e destek çıkarken bazıları da karşıt cevaplar verdi.

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