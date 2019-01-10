HABER

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir: - "İlk etapta yedi adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir, ilk etapta yedi ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin gerekli çalışmaların ardından en kısa zamanda tüm adliyelerde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri", Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde başladı.

Daire Başkanı Özdemir, seminere verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, adliyeler içinde hizmet verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin hem mağdurlara hem de diğer adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet vereceğini söyledi.

Müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görev alacağını belirten Özdemir, "İlk etapta yedi adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz." dedi.

"Suç Mağdurlarının Desteklenmesi" kanunuyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Özdemir, yasanın adli görüşme odaları ile çocuk izleme merkezlerinin yanı sıra özellikle ağır şiddet mağdurlarına yönelik bazı hizmetleri de içerdiğini bildirdi.

Özdemir, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarla ilgili yayımlanan genelgenin kamuoyunda olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını, işlemlerin genelge doğrultusunda daha titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise müdürlüklerin, suç mağdurlarının adli süreçte korunmasına, ikinci mağduriyet yaşamalarının önlenmesine ve adalete erişimlerinin hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Toplantıya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir ve Antalya Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar da katıldı.

Seminer, yarın sona erecek.

PARTNERBoşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!Boşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!
Bingöl'de hasta kadın ve bebeği, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldıBingöl'de hasta kadın ve bebeği, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
Yaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildiYaralıya helikopter ambulans ile ulaşılabildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya eğitim Mağdur Hakları Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Muhittin Özdemir Seminer

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.