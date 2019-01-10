Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Dr. Muhittin Özdemir, ilk etapta yedi ilde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin gerekli çalışmaların ardından en kısa zamanda tüm adliyelerde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca düzenlenen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri Eğitim Semineri", Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde başladı.

Daire Başkanı Özdemir, seminere verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, adliyeler içinde hizmet verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin hem mağdurlara hem de diğer adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet vereceğini söyledi.

Müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görev alacağını belirten Özdemir, "İlk etapta yedi adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak en kısa zamanda pilot uygulamadan genel uygulamaya geçeceğiz." dedi.