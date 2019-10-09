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Adli görüşme odalarında 10 binin üzerinde mağdurun ifadesi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

 ADALET Bakanlığı, mağdur haklarının güçlendirilmesi için hayata geçirilen, TBMM'de görüşülen Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan, adli görüşme odalarında 2,5 yılda 10 binin üzerinde mağdurun ifadesinin alındığını açıkladı.

Adli görüşme odalarında 10 binin üzerinde mağdurun ifadesi alındı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanlığı, mağdur haklarının güçlendirilmesi için hayata geçirilen, TBMM'de görüşülen Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan, adli görüşme odalarında 2,5 yılda 10 binin üzerinde mağdurun ifadesinin alındığını açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 3 Nisan 2017’de adliyelerde faaliyete geçirilen ve suç mağdurlarının cumhuriyet savcısı ve hâkimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarıyla ilgili uygulamada büyük başarı elde edildiği kaydedildi. 2,5 yıl önce faaliyete geçirilen ve 49 il ve 56 adliyede kurulan adli görüşme odalarında bugüne kadar 10 bin 450 mağdurun ifadesi uzmanlar eşliğinde alındı. Mağdurların üstün yararının gözetilmesi için kurulan adli görüşme odaları sayesinde mağdurların ikinci defa örselenmesinin de önüne geçildi.
ADLİ GÖRÜŞME ODALARI YARGI PAKETİNDE
Açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk yargı paketinde adli görüşme odalarının da yer aldığı belirtilerek, mağdur haklarının güçlendirilmesine yönelik yasa değişikliğini de içeren yargı paketinin kanunlaşması takdirde, Adalet Bakanlığı'nca daha önce kurulan adli görüşme odalarının (AGO) yasal altyapıya kavuşturulacağı belirtildi. Açıklamada, "Mağdurların ikinci defa örselenmemesi için şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu durumlarda ifadelerinin AGO'larda uzmanlar tarafından alınmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi uyarınca mağdurların kişisel verilerinin korunması konusunda da azami düzeyde hassasiyet gösterilecek. Yargı paketinde aile ve çocuk mahkemelerindeki uzmanların, mahkeme bünyesinden, adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınması da eklendi. Yapılacak düzenlemelerle, suç mağdurlarının hakları güçlendirilecek, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdurun yargılama sırasında örselenmesinin önüne geçilecek" denildi.
2020'DE BÜTÜN İLLERDE OLACAK
Açıklamada, adli görüşme odalarının bulunmadığı 25 il için kapsamlı bir çalışma yapıldığı, 2020 yılı sonuna kadar adli görüşme odalarının tüm illerde hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize’de olmak üzere 7 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nin bulunduğu, bu müdürlüklerdeki görevli uzmanların, tüm cumhuriyet savcıları ve mahkemeler bünyesinde hizmet verdiği de aktarıldı.

Adli görüşme odalarında 10 binin üzerinde mağdurun ifadesi alındı

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