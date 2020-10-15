HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kars’ta 300 bin liralık hırsızlık olayına karışan ve çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakılan 2 kişi adliyeden çıktıktan 1 gün sonra 500 bin liralık hırsızlık yaparken yakalandı.Kars’ta 5 farklı adreste hırsızlık yapan birisi 18 yaşında, diğeri 33 yaşında 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı.Kars Şeker Fabrikası, 2 süt fabrikası ve 2 villada yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada bakır levha, kablo, peynir kalıpları ve ziynet eşya hırsızlık olayını 18 yaşındaki Ü.A.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

Kars’ta 300 bin liralık hırsızlık olayına karışan ve çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakılan 2 kişi adliyeden çıktıktan 1 gün sonra 500 bin liralık hırsızlık yaparken yakalandı.
Kars’ta 5 farklı adreste hırsızlık yapan birisi 18 yaşında, diğeri 33 yaşında 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı.
Kars Şeker Fabrikası, 2 süt fabrikası ve 2 villada yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada bakır levha, kablo, peynir kalıpları ve ziynet eşya hırsızlık olayını 18 yaşındaki Ü.A. ve 33 yaşındaki E.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahsın Kars Şeker Fabrikası’nda bir trafoya girerek bakır levha ve kablo çaldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ü.A.’yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Ü.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayının diğer firari zanlısı E.A.’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Öte yandan polis ekipleri, Kars Şeker Fabrikası’ndaki bir trafodan çalınan bakır levha ve kablolar iki ayrı hurdacıda bularak fabrika yetkililerine teslim etti.
Geçtiğimiz günlerde 2 süt fabrikası ve 1 villadan 300 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı ve farklı bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Ü.A. ve E.K. tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edilmiş ve çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı, 500 bin liralık hırsızlık yaptılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Verdiği cüretkar pozlar, beklenen maçın önüne geçti...
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasıyla ilgili yeni gelişme
Enis Berberoğlu davasında yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gönlü razı gelmeyen gazi, 1.7 milyonluk tazminattan vazgeçti
Gönlü razı gelmedi, 1.7 milyonluk tazminattan vazgeçti
Çimento taşıdığını söyleyip Ukrayna'ya gitmek isteyen gemiden 3 milyon paket sigara çıktı
Çimento taşıdığını söylen gemiden bakın neler çıktı
Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım
Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım
7 yıl önce kimlik fotokopisini kaybeden kadının başı dertten kurtulmuyor
7 yıl önce olan şey hayatını kabusa çevirdi... Derdi bitmiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.