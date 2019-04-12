HABER

Adli kontrolle serbest kaldı, silahlı soygun yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 20 ayrı suç dosyası bulunan 18 yaşındaki zanlı, "yağma" suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 3 gün sonra "silahlı soygun" iddiasıyla gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 ayrı suç dosyası bulunan zanlı, yağma suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 3 gün sonra "silahlı soygun" iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki bir berberde silahlı soygun yapan maskeli şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelen ekipler, zanlının B.Ç. (18) olduğunu tespit etti.

Ekipler şüpheliyi, fiziki takip sonucu sokakta yakaladı. Emniyete götürülen B.Ç'nin gasp, yağma, hırsızlık, tehdit gibi 20 ayrı suçtan dosyası bulunduğu ve 3 gün önce "yağma" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Öte yandan, B.Ç'nin berber dükkanında silahlı soygun yaptıktan sonra kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Can Dostları Derneği’nden köpek katliamına tepkiCan Dostları Derneği’nden köpek katliamına tepki
Suriye sınırına komando takviyesiSuriye sınırına komando takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliyeden çıktı hırsızlık yaptı gasp Gaziantep hırsız suç makinası yağma zanlı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.