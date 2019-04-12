Adli kontrolle serbest kaldı, silahlı soygun yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 ayrı suç dosyası bulunan zanlı, yağma suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 3 gün sonra "silahlı soygun" iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki bir berberde silahlı soygun yapan maskeli şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelen ekipler, zanlının B.Ç. (18) olduğunu tespit etti.

Ekipler şüpheliyi, fiziki takip sonucu sokakta yakaladı. Emniyete götürülen B.Ç'nin gasp, yağma, hırsızlık, tehdit gibi 20 ayrı suçtan dosyası bulunduğu ve 3 gün önce "yağma" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Öte yandan, B.Ç'nin berber dükkanında silahlı soygun yaptıktan sonra kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

