YGAP'ın Türkiye'de yeni bir kavram olduğuna dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu:

"YGAP, Türk Ceza Kanunun 32, 57 ya da 74. maddelerine göre mahkemelerin, hakimlerin ya da savcıların bize gönderdiği adli psikiyatri hastalarının hem tedavi edildiği hem de kontrollerinin yapıldığı hastaneler. Mahkemeler, suça karışmış birtakım psikiyatri hastalarının tedavileri süresince burada yatırılmalarını ya da tehlikeliliği devam ediyor mu etmiyor mu, bunu gözlemlememiz için bize gönderiyor. Burada tedavi ediliyorlar, kontrolleri yapılıyor. Hastanemizin zemin katında tutuklu ve hükümlülerin yattığı koğuş mevcut. Burası 28 yataklı. Hastanemiz toplam 100 yataklı."

- "Musluk başlığı yok"

Reyhancan, hastanede giriş ve çıkışların hem hastaların hem de hastane çalışanlarının güvenliği için sıkı tutulduğunu dile getirdi.

Hastaların kendilerine ve çalışanlara zarar verme riskini en aza indirecek önlemler aldıklarını anlatan Reyhancan, şunları kaydetti:

"Hastalar ya da ziyaretçileri girerken çatal, bıçak gibi kesici ya da başka türlü zarar verici aletler içeri alınmaz. Pencereler kırılmaz camdan yapılmıştır ve içeriden açılamıyor. Lavabo ve tuvaletler hastaların kendine zarar vermesine engel olacak şekilde dizayn edilmiştir. Musluk başlarını kırıp kendine zarar veren hastalar olabiliyor, bu nedenle çeşmelerde musluk başlıkları yok. Duş başlıkları da yok. Kapılar köşeli değil, yuvarlak biçimde. Odalar tek kişilik. Tüm hastane kaliteli bir şekilde düzenlenmiş durumda. Tecrübeli bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu tür hastaları daha önce Adana, Elazığ ve İstanbul'daki hastanelere gönderiyorduk. Burada hastalar hem gerektiği gibi tedavi ediliyor hem çevre illerimize de hizmet veriyoruz. Öte yandan hastane kapalı bir cezaevi şeklinde değil. Toplantı, spor ve sinema odaları, uğraş atölyeleri mevcut. Yakın zamanda eğitmenlerimiz de gelecek, buradaki etkinlikler başlayacak. Hastaların hem tedavi olabileceği hem terapi görebileceği bir hastane burası."

Reyhancan, Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde toplamda 2 bin 200 yataklı YGAP açmayı planladığını, bunların 200 yatağının Adana ve Kayseri'de hizmete başladığını sözlerine ekledi.

