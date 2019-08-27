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Adli sicil kaydı incelenen muhtarın mazbatası iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Adnan Menderes Mahalle Muhtarı seçilen Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda mazbatası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.

Adli sicil kaydı incelenen muhtarın mazbatası iptal edildi

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Adnan Menderes Mahalle Muhtarı seçilen Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda mazbatası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
Ergani Kaymakamlığı, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın adli sicil kaydının olduğu gerekçesiyle mazbatasının iptali için YSK'ya başvurdu. Kaymakamlığın başvurusunu incelemeye alan YSK, Bıçak'ın adli sicil kaydı olduğu belirlendi. Bunun üzerine, seçilmesine engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Bıçak'ın mazbatasının iptaline karar verildi. Adnan Menderes Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin ise 7 Haziran 2020 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

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