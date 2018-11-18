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Adli suçlardan yatan yakınları için 'af' istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir grup hükümlü yakını, adli suçlardan ceza alan yakınları için düzenledikleri basın açıklamasıyla 'af' istedi.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir grup hükümlü yakını, adli suçlardan ceza alan yakınları için düzenledikleri basın açıklamasıyla 'af' istedi. Sanat Sokağı girişinde öğleden sonra bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hükümlü yakınları, ellerindeki dövizlerle basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Müslüm Demirkale, adli suçlardan dolayı hapisle cezalandırılan yakınları için 'af' çağrısında bulundu. Demirkale, şunları söyledi: "Seçim ve oy hesabı yapan herkese seslenmek istiyoruz. Artık oy ve seçim malzemesi olmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Bu durum artık çözülmelidir. Ya şartlı salıverilme ya da yeniden adil yargılanma yolu açılmalıdır. Çökmüş bu adalet sisteminin onarılması başka yöntemle mümkündür." Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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