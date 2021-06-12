Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

Adli tatil uygulaması toplu izin anlamına gelmektedir. Bu uygulama her yıl gerçekleşmektedir. Adliyede işlemi olan vatandaşlar ve ilgililer "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Ara verilen süreçte nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görüyor. Anayasa Mahkemesi bu kapsamda yer almıyor. Merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Adliyede işlemleri olan vatandaşlar bu sene adli tatilin yapılıp yapılmayacağını, "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Adli tatil, hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmez. Acil niteliği taşıyan davaların nöbetçi mahkemelerce ele alınacağı bildirildi.

Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Temmuz'da bitecek. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.

Adli tatil ile yargı çalışanları toplu izne çıkarılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde Adli tatilin her sene 20 Temmuz'da başladığı ve 31 Temmuz'da bittiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yeni adli yılın 1 Eylül'de başlayacağı bilgisi ilgililer ile paylaşılıyor.