Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

Adli tatil uygulaması toplu izin anlamına gelmektedir. Bu uygulama her yıl gerçekleşmektedir. Adliyede işlemi olan vatandaşlar ve ilgililer "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Ara verilen süreçte nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görüyor. Anayasa Mahkemesi bu kapsamda yer almıyor. Merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Adliyede işlemleri olan vatandaşlar bu sene adli tatilin yapılıp yapılmayacağını, "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Adli tatil, hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmez. Acil niteliği taşıyan davaların nöbetçi mahkemelerce ele alınacağı bildirildi.
Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Temmuz'da bitecek. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.
Adli tatil ile yargı çalışanları toplu izne çıkarılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde Adli tatilin her sene 20 Temmuz'da başladığı ve 31 Temmuz'da bittiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yeni adli yılın 1 Eylül'de başlayacağı bilgisi ilgililer ile paylaşılıyor.
Adli tatil boyunca adliyelerdeki işlemleri nöbetçi mahkemeler yürütecek. Acil ve tutuklusu olan davalar ele alınacak. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.
Adli tatilde görülen davalar aşağıdaki gibidir:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.