HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

12.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusu adliyede işi olanlar tarafından araştırılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. Peki adli tatilde görülecek davalar hangileri? İşte ayrıntılar...

Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

Adli tatil uygulaması toplu izin anlamına gelmektedir. Bu uygulama her yıl gerçekleşmektedir. Adliyede işlemi olan vatandaşlar ve ilgililer "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. Ara verilen süreçte nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görüyor. Anayasa Mahkemesi bu kapsamda yer almıyor. Merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Adliyede işlemleri olan vatandaşlar bu sene adli tatilin yapılıp yapılmayacağını, "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Adli tatil, hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmez. Acil niteliği taşıyan davaların nöbetçi mahkemelerce ele alınacağı bildirildi.

Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Temmuz'da bitecek. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.

Adli tatil ile yargı çalışanları toplu izne çıkarılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde Adli tatilin her sene 20 Temmuz'da başladığı ve 31 Temmuz'da bittiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yeni adli yılın 1 Eylül'de başlayacağı bilgisi ilgililer ile paylaşılıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerdeki işlemleri nöbetçi mahkemeler yürütecek. Acil ve tutuklusu olan davalar ele alınacak. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatil tarihi ile ilgili açıklama!

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELERDİR?

Adli tatilde görülen davalar aşağıdaki gibidir:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak? 18 yaş üzeri aşı ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.