Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

Adli makamlarda işleri olan vatandaşlar, adli tatil ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor. Yargıda görev yapanların toplu izin kullandıkları bu süreçte, nöbetçi mahkemeler, nöbetçi heyetler hizmet vermeye devam etse de, personel sayısının az olması nedeniyle adli süreçler uzayabiliyor. Peki adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2020 yılında adli tatil tarihleri...

Adli tatil ne zaman başlıyor?

Adli tatil her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Eylül ayının başlangıcıyla birlikte ise yeni adli yıl başlayacak.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatilde hangi işlemler gerçekleştiriliyor?

Adli tatil sürecinde adli işlemler nöbetçi uygulamasıyla devam ediyor. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 103. maddesinde adli tatil sürecinde şu dava ve işler görülmeye devam ediyor:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.