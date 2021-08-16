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Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak?

16.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene 20 Temmuz itibarıyla başlayan adli yılın bitmesine az bir süre kaldı. Adli tatilde birçok mahkeme ve dava görülmüyor. Bunların dışında nüfus kayıt, ihtiyati tedbir, haciz gibi birçok mahkeme ve dava, görülmeye devam ediyor.

Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında adli tatil bu sene de aynı tarihlerde bitecek. Bazı davaların görülüp, belirli davaların tatil bitimine dek askıda kaldığı adli tatil, önümüzdeki aydan itibaren son bulacak.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, hâkim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıkarak tatile girdiği döneme denir. Her sene 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, 31 Ağustos’ta sona erecek. Yeni adli yıl bir eylül itibarıyla başlayacak.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

a) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

b) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

c) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

ç) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.


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