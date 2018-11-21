Adli Tebligat Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır." dedi.

Öner, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak yürüttüğü Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı.

Cengiz Öner, 2013'te yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler yönünden ise elektronik tebligatın isteğe bağlı olarak uygulanacağının hüküm altına alındığını aktaran Öner, Tebligat Kanunu'nda yapılan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek değişiklikle de elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamının genişletileceğini anlattı.

Öner, "Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır." bilgisini paylaştı.