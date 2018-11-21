HABER

Adli Tebligat Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "Elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır"

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır." dedi.

Öner, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak yürüttüğü Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı.

Cengiz Öner, 2013'te yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler yönünden ise elektronik tebligatın isteğe bağlı olarak uygulanacağının hüküm altına alındığını aktaran Öner, Tebligat Kanunu'nda yapılan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek değişiklikle de elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamının genişletileceğini anlattı.

Öner, "Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Elektronik tebligatın fiziki tebligata oranla daha az maliyetli olduğunu ifade eden Öner, uygulamanın, yargılama sürelerinin kısaltılmasında da etkin bir rol oynayacağını vurguladı.

- "Önemli mesafe alınmış olacak"

Adalet Bakanı Yardımcısı Öner, şöyle devam etti:

"Son dönemde giderek yaygınlaştırdığımız elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır. İşlemlerin usul ekonomisine uygun şekilde, daha hızlı ve etkin gerçekleşmesine ciddi manada katkı sağlanacaktır. Bu etkiyi en çok da yargı sürecinde göreceğiz. Davaların daha kısa sürede tamamlanması ve hak kayıplarının en aza indirilmesi noktasında önemli bir mesafe alınmış olacaktır."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Öner, Cumhuriyet'in 100. yılına kadar geçen sürede de reformların, yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmeye devam edileceğini belirtti.

Programa Türkiye Barolar Birliği Metin Feyzioğlu, bakanlık yetkileri ve çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı (2)Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
İzmir'de iş adamlarını tehdit eden suç örgütüne operasyonİzmir'de iş adamlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner Adalet Bakanlığı elektronik tebligat

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Belediye Başkanını kızdıran olay! Talimatı verdi: Görevden alın

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Darbe davasında 74 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.