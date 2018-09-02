"Adli tıp alanında oldukça iyiyiz"

İSTANBUL (AA) - 2. Uluslararası TURAZ Adli Bilimler Kongresi Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, Türkiye'nin adli tıp alanında oldukça iyi olduğunu belirterek, bu bilgi ve gelinen seviyeyi diğer Türk devletleriyle, topluluklarıyla paylaşmak istediklerini belirtti. Uluslararası TURAZ Akademi Derneği (UTAK) tarafından düzenlenen, resmi dili Türkçe olan Bilim ve Adalet 2. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Bilimler Adli Tıp ve Pataloji Kongresi, ikinci gününde gerçekleştirilen oturumlarla devam ediyor. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Celbiş, kongreye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Celbiş, "Kongrenin en önemli tarafı, ilk defa resmi dili Türkçe olan bir tıp kongresi yapıyoruz. 25 ülkeden, özellikle Türk topluluklarından gelen bilim adamlarıyla resmi dili Türkçe olan bir kongre gerçekleştiriyoruz." dedi. Kongrenin ilkinin Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini aktaran Celbiş, etkinlikte aynı zamanda birden fazla salonda sunum gerçekleştirildiğini, oturumların çeşitli konu başlıklarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Celbiş, 15 Temmuz'u bu anlamda önemsediklerini, toplumsal travma açısından ele almak, etkilerini masaya yatırmak istediklerini belirterek, aynı zamanda çocuk istismarı, kadına yönelik ve aile içi şiddet, sanal gerçekliklerin nedenleri, sonuçları, çözümleri gibi konuları tartıştıklarını aktardı. Kongreye, Yargıtay'dan da önemli katkılar olduğunu ifade eden Celbiş, "Hukukçular, Adli Tıp Kurumu, adli tıp uzmanları ve patologlarla beraber tarafları olduğumuz bu sorunların çözümü için bir araya gelip, ortak çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunların dışında toksikoloji bizim temel konularımızdan birisidir. yine otopsi, bunların hepsi dünya standartlarında nasıl yapılabilecek bunları tartışıyoruz." diye konuştu. Tüm bunların yanında Türk devletlerinden adli tıp kurumu yetkililerinin de kongrede bulunduğunu, bu ülkelerle birlikte hareket ederek, bu konuda Türk devletleri arasında bir standardizasyon oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Celbiş, "Türkiye'de zaten bir standardımız var. Adli tıp alanında oldukça iyiyiz. Ama bu bilgimizi, geldiğimiz seviyeyi diğer Türk devletleriyle, topluluklarıyla paylaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Celbiş, kongreye Avrupa'dan ve Amerika'dan da uzmanların davet edildiğini sözlerine ekledi. - "Birinci kongrede yalnız Türkiye ile Azerbaycan'ın uzmanları vardı" Kongrenin İkinci Başkanı ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Adli Tıp ve Patoloji Başkanı Adalet Hasanov da Türkiye ile Azerbaycan arasında hemen hemen her alanda önemli bir iş birliği olduğunu ancak bu durumun adli tıbbın sahalarında tam olarak sistematik halde olmadığını aktardı. Hasanov, bu noktada Prof. Dr. Osman Celbiş ile bir adım attıklarını ve kongrenin meydana geldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kongreyi ilk defa 2016'da Bakü'de gerçekleştirdik. Bakü'de Azerbaycan olarak davet ettik Türk arkadaşlarımızı. Yaklaşık 100-120 uzman Türkiye'den Bakü'ye geldi. Çok sevindirici bir durum ki biz bugün ikinci kongreyi yapıyoruz. Birinci kongrede yalnız Türkiye ile Azerbaycan'ın uzmanları vardı. İki yıl sonra ise bugün bu kongrede artık Türkiye ve Azerbaycan'dan başka 25 ülkeden de uzmanlar bize katıldı. İnşallah bir gün bu kongre, Türk devletlerinin adlı tıp kongresine çevrilecek."