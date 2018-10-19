HABER

Adli Tıp: Darbe girişiminin merkez üssündeki kamera görüntülerinde montaj yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Adli Tıp Kurumu, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki görüntülerle ilgili hazırladığı dijital inceleme raporunda, bazı sanıkların iddia ettiği gibi görüntülerde montaj bulunmadığını tespit etti.

Adli Tıp Kurumu, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki görüntülerle ilgili hazırladığı dijital inceleme raporunda, bazı sanıkların iddia ettiği gibi görüntülerde montaj bulunmadığını tespit etti.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan davanın görülmesine, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonunda devam edildi. Duruşmada, mahkemeye gelen evrak okundu. Gelen evrak arasında, sanık ve avukatlarının Akıncı Üssü'ndeki görüntülerde montaj, ekleme-çıkarma gibi oynamaların olup olmadığı yönünde bilirkişi raporu istemesi üzerine, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'nun gönderilen dijital verilerin inceleme raporu da yer aldı. Aralarında sivil imamlar Harun Biniş, Nurettin Oruç, Moda Deniz Kulübü'ndeki baskına katılan darbeci askerlerin de bulunduğu çok sayıda sanık, mahkemede izletilen görüntülerle olay gününe ait kamera kayıtlarının farklı olduğunu öne sürerek, görüntülere 'montaj ve ya ekleme-çıkarma' yapıldığını savunmuştu.

RAPOR 'MONTAJ' YOK DEDİ
Adli Tıp uzmanlarınca hazırlanan rapora göre, duruşmada izlettirilen 141'inci Filo ve 143'üncü Filo ile karargaha ait diğer kamera kayıt suretleri ile adli emanette yer alan kamera kayıtları arasında yapılan inceleme sonrası montaj, ekleme, çıkarma veya harici bir müdahalede bulunulmamış. Raporda, 'videoların aynı olduğu montaj veya manipülasyon bulgusuna rastlanılmadı' denildi. Böylece Adli Tıp raporu, sanıkların 'montaj' yönündeki iddialarını çürüttü.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Çocuk can simidi ve 1 ekmekle yüzerek Yunanistan'a kaçmak istediÇocuk can simidi ve 1 ekmekle yüzerek Yunanistan'a kaçmak istedi
Bakan Selçuk: Daha çok çalışarak Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğizBakan Selçuk: Daha çok çalışarak Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

Yürek yakan an! 'Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon

Markette vahşet! Genç kızı herkesin önünde bıçakladı

Markette vahşet! Genç kızı herkesin önünde bıçakladı

Erdoğan'a en sevdiği şarkıyla sürpriz

Erdoğan'a en sevdiği şarkıyla sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.