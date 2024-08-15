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  4. Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundu

Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundu

15.08.2024 23:59
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Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor

Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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