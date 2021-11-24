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  4. Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

24.11.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Gece, saatte 50 km hızla esen rüzgar nedeniyle bölgede hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu bilgilerle değerlendirme yapan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, "3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder" dedi.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme Yağal (3), saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

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İLK GECE HİSSEDİLEN SICAKLIK 11 DERECE

Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN BU, MÜMKÜN DEĞİL"

Süreci değerlendiren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabii kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek." (DHA)

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Mersin
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