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Adli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu Ayşegül Pekçedenöz (27),  adli tıp kurumlarında kimyager olma hayalinden vazgeçerek babasının Muğla'nın Ula ilçesinde kurduğu arı çiftliğinin başına geçti.

Adli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyor

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu Ayşegül Pekçedenöz (27), adli tıp kurumlarında kimyager olma hayalinden vazgeçerek babasının Muğla'nın Ula ilçesinde kurduğu arı çiftliğinin başına geçti. Pekçedenöz, yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi yapıyor ve bunları e- ticaret sitesinden satıyor.
Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nde yaşayan turizmci Zafer Pekçedenöz, doğal bal elde etmek için 2009 yılında 5 dönüm arazi üzerinde arı çiftliği kurdu. Pekçedenöz, çiftlikte şeker ve glikozun kullanılmadığı 140 kovanda, 600 kilo bal üretmeye başladı. Aynı zamanda aikido antrenörü olan Zafer Pekçedenöz ve ilkokul öğretmeni Gamze Pekçedenöz çiftinin tek çocukları Ayşegül Pekçedenöz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. Genç kadın, adli tıp kurumlarında kimyager olma isteğinden vazgeçerek, doğayla iç içe yaşamak için babasına ait çiftliğin başına geçti. Pekçedenöz'ün, ilk işi bir e-ticaret sitesi kurmak oldu. Pekçedenöz, gecesini gündüzüne katarak arı ürünlerinden el elde ettiği yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi, bal mumu heykellerinin yanı sıra çam, çiçek, kekik, okaliptüs, sır, petek ve püren ballarının satışını yaparak gelir kazanıyor. Ayşegül Pekçedenöz, biyokimya bölümünde öğrenciyken arıcılık yapmayı düşünmediğini belirterek, "Çok daha farklı hayallerim vardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra doğaya ve hayvanlara olan sevgimle birlikte babamın kurduğu arı çiftliğine dönmeye karar verdim. Kremlerin üretimini ve geliştirilmesi konusunda daha önceleri çalışmalarım vardı. Çiftliğe dönmemle birlikte işleri geliştirmiş oldum" dedi.
Baba Zafer Pekçedenöz ise "Kızımın çiftliğimizi başarıyla yürütmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Kadın girişimci olarak örnek teşkil etmiş oluyor. Türkiye'de olması gereken bir konsepti genişlettiği için de kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Adli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyorAdli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyorAdli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyorAdli tıpta kimyager olacaktı, arı ürünlerinden krem yapıyor

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