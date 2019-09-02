Adli yıl açılışına kadın cinayetleri damga vurdu

Kartal Anadolu Adliyesi’nde 2019-2020 adli yargı yılı açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Başsavcı İsmail Uçar son yıllarda artan kadın cinayetlerine vurgu yaparak, “Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Özümüze döndüğümüz ve değerlerimize sahip çıktığımız zaman bunlardan kurtulacağımızı umuyorum” dedi.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda yeni adli yılın açılış töreni gerçekleştirildi. D Blok’ta bulunan Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“İş hacmi olarak da en büyük adliye”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar konuşmasında, “2019-2020 adli yıl açılış programında sizlerle bir arada olmaktan memnun olduğumu belirtiyorum. Yeni adli yılımızın tüm Türk milletine ve insanlığa hayır getirmesini ve adaletle hükmedilen bir yıl olmasını en içten ve samimi duygularımla temenni ediyorum. Adliyemiz Anadolu Yakası’nda bulunan 7 ilçe adliyesinin birleştirilmesiyle kurulmuştur. 14 ilçeye hizmet vermekteyiz. 360 bin metrekare kapalı alana sahip olduğundan dünyanın en büyük adliye sarayı ve iş hacmi olarak da en büyük adliye sarayı diyebiliriz. 2018 itibariyle Ceza Mahkemelerine gelen dosya sayımız 87 bin 568, çıkan dosya sayımız 82 bin 258. Hukuk mahkemelerine gelen dosya sayımız 127 bin 589, çıkan dosya sayımız 117 bin 40. Yine 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen dosya sayısı 248 bin 182, çıkan dosya sayısı 248 bin 919’dur” dedi.