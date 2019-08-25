Adli yıl geriliminde tansiyon yükseliyor

Törenin düzenleyicisi olarak görülen Yargıtay’a "Siz de katılmayın" yönündeki çağrılar artıyor.Yargıtay’ın tören davetini geri çeviren 51 baronun yanı sıra Yargıtay içinden de töreni boykot edecek isimlerin olduğuna ilişkin haberler, Ankara’da bu yıl yargı ile siyaset arasındaki 'gerilimli ve bağımlı ilişki'nin Türkiye’de büyük sorunlara yol açacağı yorumlarını da beraberinde getirmişti. Bu sorunların önlenmesi için de Yargıtay yönetimine "Siz de katılmayın" çağrısı gün geçtikçe çoğalıyor.

DW Türkçe’ye konuşan Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye’de yargı bağımsızlığı adına 'vahim' gelişmeler yaşandığını belirterek, Adli Yıl Açılış Töreni'nin 2016’dan beri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasının bu gelişmelerin önünü açtığını savundu. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken, cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olabildiğini hatırlatan Hikmet Sami Türk, bu durumu "Alaturka başkanlık" olarak tanımladı.

Hikmet Sami Türk, "Türk usulü yani alaturka başkanlık, yargı açısından büyük sıkıntıdır. Yargıtay, adli yıl açılış törenini Cumhurbaşkanlığı’nda yaparak yargıyı bir parti genel başkanının ayağına götürüyor. Yargıyı tek adam rejimine teslim ediyor. Yargı, bir partiye bağlıysa, yargı bağımsızlığı topyekün ortadan kaldırılıyor" eleştirisini dile getirdi. Türk ayrıca, "Yargıtay yönetimi ne yapsın etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğunu da hatırlasın" ifadesini kullandı.