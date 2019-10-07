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Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Altınoluk Kadın Voleybol Spor Kulübü'ne transfer olan Adlin Kaymaz (18), aldığı ilk maaşla öğrencilere kırtasiye malzemesi aldı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit Belediyesi Altınoluk Kadın Voleybol Spor Kulübü'ne transfer olan Adlin Kaymaz (18), aldığı ilk maaşla öğrencilere kırtasiye malzemesi aldı. Kaymaz, "İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve umarım çocuklar mutlu olmuştur" dedi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü'nün yeni transferlerinden Adlin Kaymaz, ilk maaşıyla aldığı kırtasiye malzemesini, kırsal iki mahallenin okullarında eğitim gören öğrencilere dağıttı. Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi de olan genç voleybolcu, çocuklara çanta, kalem, defter, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti.

Kaymaz, "Ben üç yıl önce transfer olduğumda profesyonelliğe adım attığım zaman kulüpten alacağım ilk maaşımla her sene düzenli olarak yardımda bulunmaya karar verdim. Üç yıldır düzenli olarak bunu yapıyorum. İki yıl önce de bir engelli bireye kazandığım ilk maaşımla tekerlekli sandalye almıştım. Bu sene de köy okullarına bağış yapmak istedim. Onların eğitim hayatına ufak bir dokunuşla yardım etmek istedim" dedi.

Genellikle insanların acil ihtiyacı olan malzemeleri almaya gayret ettiğini bildiren Kaymaz, "Tekerlekli sandalye alıyorum. Köy okullarına çeşitli bağışlar yapıyorum. İnsanları mutlu etmek amacım. Bu tür bağışlarla da bunu sağladığımı düşünüyorum. İnşallah herkeste bir farkındalık uyandırır ve herkes böyle şeyler yapmaya başlar. Edremit'e geleli 1,5 ay oldu. Burada aldığım ilk maaşla böyle kırsal köy okuluna bağış yapmak istedim. Umarım çocuklar mutlu olmuştur" diye konuştu.

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